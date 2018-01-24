Татарстан стал примером совмещения дорожного ремонта и коммунальных работ

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Татарстан – в числе ярких примеров, где применяется подход синхронизации дорожного ремонта и коммунальных работ. Это способствует успешной реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», говорится в сообщении Минтранса РФ.

На совещании по итогам реализации федерального проекта в 2017 году, которое состоялось на XI международном форуме «Транспорт России», было заявлено, что синхронизация позволяет комплексно развивать дорожную инфраструктуру и исключать ситуации, когда улицу, приведенную в нормативное состояние, требуется заново ремонтировать из-за необходимости замены коммуникаций.

В Татарстане в прошлом году провели синхронизацию проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) с действующими программами «Формирование городской среды», «Развитие общественных пространств» и «Пять шагов по благоустройству».

Например, в Набережных Челнах помимо реконструкции Московского проспекта (главного объекта БКД) было выполнено комплексное благоустройство дворовых территорий, капитальный ремонт жилых домов, реконструкция бульвара в жилом квартале. «Такой комплексный подход получил широкое одобрение со стороны жителей города», – отмечается в сообщении министерства.

В настоящее время в 38 городских агломерациях России, ставших участниками приоритетного проекта, ведется подготовка к новым дорожным кампаниям.

«В субъектах и муниципальных образованиях, которые являются участниками проекта “Безопасные и качественные дороги”, необходимо уделить пристальное внимание организации межотраслевого взаимодействия и обеспечить завершение процесса сверки дорожных работ и планов по благоустройству и ремонту коммунальных сетей, – подчеркнул первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих. – Для повышения качества улично-дорожной сети городских агломераций направляется большой объем средств, важно эффективно их использовать для максимального достижения поставленных проектом задач».