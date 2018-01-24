В подмосковной квартире пенсионерки нашли две мумии

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Мумифицированные тела двух человек обнаружили в квартире пенсионерки в подмосковном Подольске, передает РИА Новости.
Мумифицированные тела мужчины и женщины нашли сегодня.
77-летняя хозяйка квартиры рассказала, что это тела ее родных брата и сестры, которые умерли около восьми-девяти лет назад. Жещина оставила тела в квартире, так как, по ее словам, у нее не было денег на похороны родственников.
Сотрудники Управления СКР по Московской области начали доследственную проверку.