Госдума хочет штрафовать за подделку билетов на ЧМ-2018

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о штрафах за незаконную реализацию и подделку билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.

Если закон вступит в силу, то гражданина за незаконную реализацию билетов могут оштрафовать в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тыс. рублей.

Для должностных лиц размер штрафных санкций может составить от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей.

Индивидуальные предприниматели могут получить штраф такого же размера, как и для должностных лиц, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Штрафы для юридических лиц за данное правонарушение составят от полумиллиона до одного миллиона рублей, включая возможность приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Тем, кто занимался реализацией поддельных входных билетов, грозит более суровый штраф, поскольку это правонарушение, «обладающее большей степенью общественной опасности». Предлагаются следующие штрафы: от 50 тыс. до 70 тыс. рублей — для граждан, от 150 тыс. до 200 тыс. рублей для должностных лиц, от 1 млн до 1,5 млн рублей — для юридических лиц с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.