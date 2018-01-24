Хоккеистов «Ак Барса» не будет в олимпийской сборной России

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеистов казанского «Ак Барса» не будет в окончательном составе олимпийской сборной России. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Федерация хоккея России опубликовала фамилии игроков, которые соответствуют всем критериям Международного олимпийского комитета (МОК) и могут быть приглашены на Олимпийские игры 2018 года. В списке из 42 хоккеистов есть лишь два игрока «Ак Барса» — нападающий Владимир Ткачев и голкипер Александр Шарыченков. Первый имеет неплохие шансы на попадание в окончательный состав сборной, а вероятность приглашения второго значительно ниже.

По информации источника, ни один хоккеист казанского «Ак Барса» не войдет в окончательный состав сборной России — туда попадут 25 игроков, фамилии которых назовут 25 января.

Таким образом, представлять «Ак Барс» в Пхенчхане будут только легионеры: Атте Охтамааа сыграет за сборную Финляндии, Роб Клинкхаммер поможет сборной Канады, Антон Ландер и Иржи Секач поборются за победу с командами Швеции и Финляндии соответственно.

Хоккейный турнир на Олимпиаде в Пхенчхане стартует 10 февраля и завершится 25 февраля, в день закрытия Игр.