Выставка уфимского художника Флюра Исмагилова откроется в Елабуге

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В Елабужском государственном музее-заповеднике состоится открытие персональной выставки уфимского художника, члена Союза художников России Флюра Исмагилова, сообщается на сайте Минкультуры РТ.



Выставка под названием «Легенды Мишара Фельдери» откроется 25 января.



Художник представит работы, которые отвлечены от реальности. Сам Флюр Исмагилов характеризует их направленность как мягкий символизм. Сюжеты многих полотен взяты из жизни самого художника, его родных и близких. Каждую из своих работ художник пропускает через себя, а природу вещей раскрывает посредством различных символов и знаков.



В фондовой коллекции музея-заповедника есть три работы Флюра Исмагилова, связанные с древней историей Елабужского края. Автор работает под псевдонимом Мишар Фельдери и хорошо знает историю, традиции татарского и башкирского народов и тюркского мира в целом.