(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Число пострадавших в аварии в Сабинском районе выросло до шести. В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали шесть человек, из них один – двухлетний ребенок. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что сегодня утром на трассе Шемордан – Верхний Отар в Сабинском районе Татарстана при столкновении двух машин пострадали четыре человека.Травмы получили три женщины в возрасте 50, 29 и 24 лет, а также двухлетний ребенок. 53-летний мужчина оказался зажат в автомобиле, сотрудники пожарно-спасательной части №4 помогли ему выбраться.

Двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в РКБ, ребенок – в ДРКБ в Казань. Еще трое пострадавших после осмотра в Сабинской центральной районной больнице направлены в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.