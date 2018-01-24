Среди татарстанцев проведут опрос о качестве услуг и работы учреждений

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Среди татарстанцев проведут опрос о качестве оказываемых услуг и работе органов местного самоуправления и учреждений, анонсирует Министерство информатизации и связи РТ.

До 31 декабря 2018 года все желающие могут выразить свое мнение в электронном виде, кликнув на баннер опроса населения на едином портале госуслуг «Официальный Татарстан», стартовых страницах официального портала Правительства Республики Татарстан, сайтах муниципальных образований и на портале Министерства экономики Республики Татарстан mert.tatarstan.ru (по ссылке https://open.tatarstan.ru/polls/).

Подобные опросы населения через портал госуслуг РТ проводятся с 1 июля 2017 года с помощью единой системы идентификации и аутентификации граждан (ЕСИА) по мобильному номеру телефона респондента.

Исследования позволяют объективно определить степень удовлетворенности населения работой местной власти и организаций, оказывающих услуги.

