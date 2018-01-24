(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Американская группа Slayer заявила о завершении музыкальной карьеры и анонсировала прощальный тур, пишет «Газета.ру».

Музыкальная карьера группы длилась 37 лет. Участники коллектива пока не объявили конкретных дат последних гастролей, но в прощальном промо-ролике заявили, что «конец света близок». Города, где состоятся концерты, пока тоже не известны.

Slayer входит в большую четверку треш-метал-групп. Альбом коллектива Reign In Blood был признан классикой трэш-метала.



Ранее Элтон Джон заявил о завершении музыкальной карьеры из-за проблем со здоровьем.