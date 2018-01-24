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Спорт

Леонов и Шайхутдинов выйдут на старт первого лыжного забега серии Timerman

24 января 2018, 18:46

Свое участие в забеге подтвердили главы администраций Альметьевска Айрат Хайруллин и Зеленодольска Александр Тыгин.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Министр по дела молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов, а также министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов примут участие в лыжном забеге серии Timerman — он состоится 28 января в Богатых Сабах. Об этом сообщает пресс-атташе спортивной серии мероприятий Timerman Ольга Камардина.

Кроме того, на старт забега выйдут главы администраций Альметьевска и Зеленодольска Айрат Хайруллин и Александр Тыгин. Леонов зарегистрировался на дистанции 5 км, Хайруллин пробежит 15 км.

Лыжная гонка в Сабинском районе станет дебютом спортивной серии мероприятий Timerman. Всего календарь серии включает в себя 18 гонок в пяти видах спорта: помимо лыж это будут бег, плавание на открытой воде, триатлон и велоспорт.

Ожидается, что в лыжном забеге в Богатых Сабах примут участие около 500 спортсменов. Следующий лыжный старт сезона под брендом Timerman пройдет в Набережных Челнах.


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