Снегопад в Казани прекратится в Татьянин день

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В Татьянин день, 25 января, в Казани будет идти небольшой снег, но сильных снегопадов не предвидится, сообщает пресс-служба мэрии.

Этой ночью температура воздуха в Казани понизится до минус 11 — минус 13 градусов, а днем 25 января составит 9 — 11 градусов мороза.

Снегопады продолжатся в большинстве районов Татарстана. Ночью температура воздуха в республике составит 11 — 16 градусов мороза, а днем — минус 8 — 13.

На дорогах возможна гололедица, отмечает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.