Корпус «За чистые выборы» и Общественная палата РТ подписали соглашение

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Между татарстанским региональным отделением корпуса «За чистые выборы», Ассоциацией юристов России и Общественной палатой РТ подписаны соглашения о сотрудничестве в рамках предстоящих президентских выборов.

Церемония подписания состоялась сегодня в здании казанского Института социальных и гуманитарных знаний. На площадке вуза уже открыт штаб, и с сегодняшнего дня объявлены набор и подготовка тех, кто хочет стать общественным наблюдателем.

«Впервые в истории российских выборов, во всяком случае, в современном мире, право наблюдения и контроля за подготовкой и проведением выборов Президента России предоставлено именно общественности», – отметил председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.

В декабре прошлого года в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» были внесены изменения, согласно которым общественные палаты России и регионов страны получили право назначать общественных наблюдателей на выборы лидера государства.

«Наша с вами задача – обучить и составить такой корпус наблюдателей, которые бы могли должным образом оценить происходящие процессы и оперативно реагировать на возможные нарушения, чтобы ни у кого не возникло сомнений в легитимности предстоящих выборов», – подчеркнул Фомин.



«Мы опираемся не только на юристов, мы опираемся на всех общественных активистов. И вот факт, что мы сегодня заключаем эти соглашения с Общественной палатой РТ, говорит о том, что доверие со стороны общественности есть», – заметил руководитель регионального штаба «Корпус наблюдателей за честные выборы» и исполкома ТРО «Ассоциация юристов России» Ильнар Гирфанов.

В республике более 6 тысяч общественных организаций. В каждой достаточно много активных людей, которым небезразличны происходящие в стране процессы. И именно на них делается ставка. Всего до 18 марта предстоит подготовить 3 тыс. общественных наблюдателей, которые будут работать во всех избирательных комиссиях республики.

«Методология подготовки наблюдателей разработана совместно юристами корпуса “За честные выборы” и Общественной палатой РТ. Я сам буду принимать участие и в образовательном процессе», – сообщил председатель рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан при Общественной палате РТ Кирилл Пономарев.

Курс обучения – шесть часов. Это и основы избирательного законодательства, теория, практика – когда в формате деловой игры будут рассматриваться возможные случаи на избирательных участках и способы реагирования на них. По завершении – обязательный экзамен. К работе на выборах будут допущены только те, кто действительно готов.

Записаться на подготовку можно с помощью электронной почты: korpus.nablydatele.jrt@bk.ru. «Возраст и род занятий кандидата роли не играют. Процедура обучения бесплатна. Набор желающих стать наблюдателем прекратится за неделю до дня голосования. Это связано с тем, что именно столько занимает процедура утверждения кандидатуры наблюдателя со стороны ЦИК», – пояснил Гирфанов.

В самом штабе во время выборов будет развернут ситуационный центр корпуса. В режиме онлайн сюда будет стекаться информация о происходящем на избирательных участках. В случае возникновения спорных моментов наблюдатели смогут не только получить помощь татарстанских коллег, но и связаться со специалистами федерального центра.

Знания, полученные общественными наблюдателями сейчас, будут востребованы и в дальнейшем. «Предполагается наделение общественных палат регионов правом назначения наблюдателей и для других выборов. Уже есть такие предложения, что будут внесены соответствующие изменения и в другие законы о выборах, референдумах и т. д.», – пояснил Пономарев.



