Марат Ахметов назвал факты АЧС и гриппа птиц в РТ «значительной недоработкой»

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на совместном совещании Управления Россельхознадзора и ГУВ Кабмина Татарстана глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов призвал руководителей двух ведомств работать на «опережение ситуации» по африканской чуме свиней и птичьему гриппу. Факты заболеваний в РТ он назвал «значительной совместной недоработкой».

Министр напомнил, что еще три года назад просил не допускать проникновения в Татарстан африканской чумы свиней и птичьего гриппа.

«Но итоги оказались таковы, что нам удержать республику от этих проблем не удалось. Два факта – АЧС в Нурлатском районе, хотя это маленькие подворья, птичий грипп на Лаишевской птицефабрике. Это наша значительная совместная недоработка. Оба руководителя должны воспринимать очень самокритично эти происшествия. Конечно, мы не должны были этого допускать», – сказал Марат Ахметов.

Республика продолжает оставаться в окружении серьезных эпизоотических угроз, подчеркнул он. «Если уж Белгороду не удалось избежать АЧС, а там такая система защиты была выстроена. Татарстан имеет более миллиона голов только крупного рогатого скота – это образ жизни республики. Задача по недопущению птичьего гриппа и АЧС остается. И ситуация заставляет быть более принципиальными», – отметил вице-премьер.

«Профилактика – это опережение ситуации. И эта задача должна быть у вас номер один», – обратился министр к руководителям Управления Россельхознадзора и ГУВ Кабмина РТ.