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Экономика и финансы

Чистопольская компания изготовит часы для города в Калининградской области

24 января 2018, 17:30

Компания «Наше время» сделает и поставит электромеханические часы за 180 тыс. рублей в Зеленоградск.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Чистопольская компания «Наше время» изготовит и поставит городские часы для Зеленоградска, города в Калининградской области. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 267 тыс. 960 рублей. Чистопольская компания предложила изготовить крупногабаритные электромеханические часы за 180 тыс. рублей, что на 33 процента ниже заявленной цены.

По условиям госконтракта, часовщики из Татарстана должны изготовить и установить городские часы за месяц, до середины февраля текущего года.


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