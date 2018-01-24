Полицейские при погоне задержали нетрезвого актанышца за рулем «Лады»

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Полицейские при погоне задержали нетрезвого жителя села Актаныш. Содержание паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе превысило допустимое значение почти в 7 раз. Об этом сообщает пресс-служба республиканской автоинспекции.

20 января на 4-м км автодороги Актаныш – Муслюмово в Актанышском районе патрульный экипаж заметил «Ладу» 99-й модели, которая периодически выезжала на встречную полосу движения.

Находившиеся в патрульной машине инспектор ДПС и участковый решили проверить водителя «Лады», но он не реагировал на неоднократные требования об остановке. Полицейские начали погоню. При въезде в село Актаныш водитель остановился и стал двигаться в обратном направлении задним ходом. Полицейские развернулись и продолжили преследовать его. Вскоре экипаж настиг нарушителя.

При проверке было установлено, что за рулем находился 40-летний житель села Актаныш с признаками алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало, что содержание паров алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе превысило допустимое значение почти в 7 раз.

На автомобилиста открыто административное дело. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав управления транспортными средствами на срок до двух лет.