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Игрок казанского «Зенита» Алексеев: В волейбол меня привела первая любовь

24 января 2018, 16:14

По словам диагонального казанской команды, сейчас со своей «музой» он уже не общается.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Диагональный казанского «Зенита» Никита Алексеев рассказал, что в волейбол его привела первая любовь — понравившаяся девочка занималась этим видом спорта, поэтому он решил тоже отправиться в зал.

До этого Алексеев занимался плаванием, но вскоре переквалифицировался. «Это была случайность, я влюбился в девочку. Это была первая любовь. Я узнал, что она занимается волейболом, ходит в секцию. Сказал родителям, что хочу заниматься волейболом. У меня был стимул — быть почаще с ней рядом. Она уже давно закончила с волейболом, а я еще играю. Сейчас мы уже с ней не общаемся, но периодически видимся — она в Москве живет в соседнем доме с моими родителями. Каждое лето, когда я у родителей, выхожу в магазин и случайно вижу ее. У нее уже своя семья, но сердце у меня все равно екает — все-таки моя первая любовь», — отметил игрок.

 


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