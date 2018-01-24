Элтон Джон покинет сцену из-за проблем со здоровьем

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Элтон Джон планирует объявить о завершении карьеры после прощального мирового турне, сообщает РИА Новости.

Семидесятилетний артист вынужден покинуть сцену из-за проблем со здоровьем. В 2017 году Элтон Джон на несколько дней попал в реанимацию из-за бактериальной инфекции. В итоге певец был вынужден отменить выступления. В своем заявлении музыкант принес извинения своим поклонникам «за то, что расстроил их».

В 2018 году Элтон Джон даст 29 концертов из последнего турне, даты пока не известны.

Элтон Джон является одним из самых успешных исполнителей на современной сцене. За 50-летнюю карьеру он продал более 250 млн пластинок.