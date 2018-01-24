Иностранные студенты Елабуги отличились на международном фестивале дружбы

(Елабуга, 24 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Иностранные студенты Елабужского института КФУ стали лауреатами международного фестиваля дружбы. Его ежегодно проводит МГУ для студентов, магистрантов, аспирантов, изучающих русский язык как иностранный.

Участники онлайн-фестиваля должны были показать свои знания русского языка: написать сочинение, продекламировать стихотворения, спеть песни. Фестиваль объединил студентов из более 40 стран мира.

«В этом году на конкурсе Елабужский институт КФУ представляли студенты факультета филологии и истории Сардор Хайриев и Довлет Денгизов. Успешно справившись с заданиями отборочного тура, ребята дошли до финала и стали лауреатами фестиваля. При этом Сардор Хайриев уже принимал участие в фестивале и два года подряд становился его победителем», – рассказала начальник пресс-службы вуза Надежда Хамидуллина.

Сегодня в вузе учатся более 500 иностранных студентов из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, а также Ирана.