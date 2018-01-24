Советский суд Казани отправил под домашний арест владельца ГК «Еврогрупп» Алексея Миронова

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Советский районный суд Казани арестовал обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере известного бизнесмена из Набережных Челнов Алексея Миронова.

В одно производство с делом владельца ГК «Еврогрупп» объединено дело, возбужденное против юриста его фирмы Альберта Халиуллина. В нем речь идёт о махинациях с землей, когда группа лиц, под покровительством высокопоставленных чиновников из исполкома, в 2013 году получила в аренду два участка площадью 40 тыс. кв. м. и 5 686 кв. м.

Позднее право аренды было уступлено ООО «Санрайз Кэпитал», при этом, по версии следствия, землю передала фирма Миронова, однако с полученного от сделки дохода бизнесмен налогов не заплатил.

В суд Миронова доставили трое оперативников. Непривычно было видеть известного челнинского миллиардера в наручниках. Сам же, теперь уже подозреваемый, держался уверенно. От общения с прессой отказался, лишь спросил у оперативников, какие СМИ присутствуют в зале суда.

Следователь попросил суда арестовать Миронова до 22 февраля. Он отметил, что бизнесмен может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить важные документы. Добавил, что расследование дела и поиск свидетелей затруднены тем, что преступление произошло в 2013 году.

Адвокат Миронова представила суду положительную характеристику на клиента, а также письмо из налоговой, в котором говорится, что фигурирующая в деле фирма находилась на упрощенной системе налогообложения.

«Это очень важно, потому что в материалах дела говорится о неуплате НДС. Дело возбуждено по статье "мошенничество", а на деле Миронову предъявляется неуплата налогов. Тогда дело должно быть возбуждено по другой статье – уход от уплаты налогов. Возможно, таким образом следствие хочет обойти закон и все же взять под стражу Миронова», – заявила адвокат.

Адвокат рассказала, что два дела – неуплата налогов и махинации с землёй – объединены в одно производство, но бизнесмена не допрашивали по теме махинаций с участками. Сам же Миронов был краток и высказал только своё отношение к заявленному ходатайству.

«Все озвученное – выдумка. С нашей стороны все было законно. Можем предоставить все документы и все выписки. Прошу отказать в удовлетворении ходатайства», – заявил суду Миронов.

Суд счел доводы следствия неубедительными, поэтому в ходатайстве о помещении его под стражу было отказано. Алексея Миронова поместили под домашний арест до 22 февраля.