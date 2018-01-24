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Российские бомбардировщики Ту-95 смогут менять целеуказание ракет в воздухе

24 января 2018, 16:24

США больше не являются единственными обладателями высокоточного оружия.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). У российских бомбардировщиков Ту-95 появится новая особенность, которая позволяет им быстро реагировать на изменение ситуации в боевых действиях и при неожиданном появлении новых целей, сообщает РИА Новости со ссылкой на National Interest.

Ту-95 смогут менять целеуказание для крылатых ракет, которым уже задано направление полета, пишет издание со ссылкой на экспертов. 

Операция по борьбе с террористами в Сирии показала, что российские бомбардировщики могли применять СВП-систему (прицельно-навигационный комплекс) для перенаправления ракет, говорится в сообщении издания.

Также Ту-95 способны изменить целеуказание ракетам, которые уже поднялись на воздух. Если бомбардировщики не обрели эту особенность, она «скорее всего, разрабатывается», отмечают эксперты.

Таким образом, США больше не являются единственными обладателями высокоточного оружия, отмечается сообщении журнала.


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