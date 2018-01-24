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Экономика и финансы

Компания Qualcomm получила штраф на 1 млрд евро за подкуп Apple

24 января 2018, 17:36

Разработчик беспроводных средств связи заплатил Apple, чтобы компания ставила на все iPhone и iPad чипсеты Qualcomm.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала компанию Qualcomm на 997 млн евро за подкуп Apple, сообщает пресс-служба ЕК.

Разработчик беспроводных средств связи Qualcomm заплатил Apple миллиарды долларов, чтобы компания ставила на все iPhone и iPad чипсеты Qualcomm, рассказала комиссар Маргрет Вестагер. Речь идет о сделке между Qualcomm и Apple 2011 года, а в 2013 году ее продлили еще на три года.

Выписанный Qualcomm штраф составляет 4,9 процента оборота компании в прошлом году. Ранее компанию штрафовали в Южной Кореи на 853 млн долл. и в Китае на 975 млн долл. В обоих случаях причиной становилось злоупотребление собственным положением для ведения нечестной торговли. 

Qualcomm — американский производитель процессоров для мобильных устройств и крупнейший поставщик базовых чипсетов LTE.


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