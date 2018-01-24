Минздрав РФ определился с критериями здорового образа жизни

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Чтобы человека отнести к тому, кто ведет здоровый образ жизни, он должен одновременно отвечать четырем критериям. Свои выводы по поводу ЗОЖ вывел Минздрав РФ, сообщает «Интерфакс».

По словам гендиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, главного внештатного специалиста министерства по профилактической медицине, профессора, доктора медицинских наук Сергея Бойцова, специалисты ведомства пришли к своим выводам путем долгих вычислений.

«Это когда человек выполняет четыре условия: первое – не курит, второе – если он потребляет не менее чем 400 граммов овощей и фруктов в день, занимается умеренной и высокой активностью не менее 30 минут, например, ходьбой в интенсивном темпе. Четвертое условие – нормальное или низкое потребление соли, то есть не более 5 граммов в сутки», – заявил Бойцов.

При этом если человек выполняет три условия, но злоупотребляет сигаретами, то его образ жизни к здоровому уже не относится.

Критерии были выведены для того, чтобы увеличить продолжительность жизни, пояснил Бойцов. По его словам, если придерживаться ЗОЖ, то вероятность смерти от болезней системы кровообращения или общей смертности в течение трех лет снижается на 50 процентов в сравнении с теми людьми, которые не заботятся о своем здоровье.