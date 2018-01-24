В Москве состоялась презентация книги Аяза Гилязова «Давайте помолимся»

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В Музее истории ГУЛАГа Москвы состоялась презентация книги Аяза Гилязова «Давайте помолимся», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Роман соединяет историко-документальный взгляд на эпоху и рассказывает о людях — мучениках ГУЛАГа. Также в книгу вошли автобиографическое эссе «Тропинки детства» и путевые заметки «Я искал свои следы» о поездке писателя в места лагерного прошлого.



Московским читателям книгу представили сотрудники КФУ – профессора, доценты, а также казанские режиссеры и драматурги. Встреча прошла в режиме «моста дружбы». К московской аудитории присоединились участники презентации из Венгрии, Израиля. Они поделились воспоминаниями о писателе, рассказали о его творческой биографии, истории создания книги «Давайте помолимся».



Книга нашла отклик у венгерских читателей. Уже опубликовано два тиража, по 500 экземпляров каждый. На сегодня подписан договор с семьей Гилязовых на продажу книги в электронном виде.



На презентации книги также присутствовали заместитель полномочного представителя Республики Татарстан в РФ Азат Ахтареев, главные редакторы различных изданий, российские режиссеры, продюсеры, писатели.



Аяз Гилязов (1928 – 2002) – писатель, драматург, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького. Шесть лет он провел в тюрьмах и лагерях, был арестован во время учебы в Казанском университете. В 1955 году был освобожден и реабилитирован.