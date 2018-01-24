На ремонт дорог во дворах РТ выделили 2 млрд рублей

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). На ремонт дорог во дворах Татарстана выделили 2 млрд рублей. На эту сумму планируется отремонтировать дороги в 684 дворах. Постановление Кабинета Министров РТ размещено на сайте правовой информации.

Во втором квартале текущего года планируется разработать и разместить в открытом доступе план капремонта дворов и внутриквартальных проездов, говорится в документе.

Ответственными за ремонт назначены Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ, Министерство информатизации и связи РТ, Центр экономических и социальных исследований РТ и исполком Казани.