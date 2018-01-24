Никита Алексеев о Михайлове: Он мне как младшему всегда помогает и подсказывает

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейболист казанского «Зенита» Никита Алексеев назвал своего партнера по команде Максима Михайлова «отличным человеком и семьянином» и отметил, что испытывает к нему огромное уважение.

В казанском «Зените» Алексеев и Михайлов являются конкурентами – они выступают на одной позиции, и игроком стартового состава является Максим Михайлов. Несмотря на это, Никита Алексеев относится к партнеру с уважением.

«Я Макса узнал только в этом году, мы до этого с ним не общались. Остальных ребят из команды я знал, много с кем играл, но с Михайловым знаком не был. Честно говоря, даже сейчас на каждой тренировке я где-то что-то новое от него узнаю, где-то он мне помогает. Я испытываю большое уважение к этому человеку, это пример не только для меня, но и для многих в волейболе. Отличный человек, семьянин. Я благодарен ему за его помощь, даже в тренировочном процессе он мне как младшему всегда помогает и подсказывает», – подчеркнул Алексеев.