Следствие ходатайствует о переводе Роберта Мусина под домашний арест

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Следствие ходатайствует о переводе бывшего главы ТФБ Роберта Мусина из следственного изолятора под домашний арест. Об этом стало известно ИА «Татар-информ» от источника в правоохранительных органах

Информацию о ходатайстве следователей подтвердили в прокуратуре РТ, более того, добавили, что сотрудники надзорного ведомства будут возражать. Они выступят против перевода Роберта Мусина под домашний арест.

«Оснований для изменения меры пресечения на более мягкую не усматриваем», – сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.