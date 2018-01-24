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Следствие ходатайствует о переводе Роберта Мусина под домашний арест

24 января 2018, 15:41 , Фото: Салават Камалетдинов

Следствие ходатайствует о переводе Роберта Мусина под домашний арест Сотрудники надзорного ведомства выступят против перевода бывшего главы ТФБ из следственного изолятора под домашний арест.

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Следствие ходатайствует о переводе бывшего главы ТФБ Роберта Мусина из следственного изолятора под домашний арест. Об этом стало известно ИА «Татар-информ» от источника в правоохранительных органах

Информацию о ходатайстве следователей подтвердили в прокуратуре РТ, более того, добавили, что сотрудники надзорного ведомства будут возражать. Они выступят против перевода Роберта Мусина под домашний арест.

«Оснований для изменения меры пресечения на более мягкую не усматриваем», – сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.


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