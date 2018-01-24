Суд продлил домашний арест экс-проректору КХТИ и бывшему ассистенту кафедры инноватики

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Регина Шафиева). Вахитовский районный суд Казани продлил срок домашнего ареста экс-проректору по учебно-методической работе КНИТУ-КХТИ Александру Кочневу и бывшему ассистенту кафедры «Инноватики в химической технологии» КНИТУ-КХТИ Игорю Дубовику, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По мнению следствия, Кочнев и Дубовик причастны к делу о хищении денег ПАО «Газпром». Компания выделила вузу средства на проведение тематических мероприятий госкорпорации. По этому же делу подозревается в мошенничестве и их бывший шеф – экс-ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экс-проректор и бывший ассистент были арестованы в июле прошлого года.

Сегодня суд продлил Александру Кочневу и Игорю Дубовику домашний арест до 27 апреля.