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Суд продлил домашний арест экс-проректору КХТИ и бывшему ассистенту кафедры инноватики

24 января 2018, 15:37 , Фото: Александр Елисеев

Суд продлил домашний арест экс-проректору КХТИ и бывшему ассистенту кафедры инноватики Александр Кочнев и Игорь Дубовик останутся под арестом до 27 апреля.

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Регина Шафиева). Вахитовский районный суд Казани продлил срок домашнего ареста экс-проректору по учебно-методической работе КНИТУ-КХТИ Александру Кочневу и бывшему ассистенту кафедры «Инноватики в химической технологии» КНИТУ-КХТИ Игорю Дубовику, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По мнению следствия, Кочнев и Дубовик причастны к делу о хищении денег ПАО «Газпром». Компания выделила вузу средства на проведение тематических мероприятий госкорпорации. По этому же делу подозревается в мошенничестве и их бывший шеф – экс-ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экс-проректор и бывший ассистент были арестованы в июле прошлого года. 

Сегодня суд продлил Александру Кочневу и Игорю Дубовику домашний арест до 27 апреля.

 


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