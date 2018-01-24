Две компании вернут в ТФБ снятые накануне ввода временной администрации деньги

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Компании «Аромат» и «Время» вернут в Татфондбанк (ТФБ) деньги, снятые накануне ввода временной администрации. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Так, 13 и 14 декабря 2016 года ОАО «Аромат» списало со своего счета в банке более 30,3 млн рублей в счет погашения задолженности по собственному кредиту. То же самое сделало ООО «Время» — 14 декабря компания списала 6,3 млн рублей. Центробанк ввел в ТФБ временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов на следующий день, 15 декабря.

Арбитраж РТ признал недействительными эти сделки Татфондбанка на общую сумму свыше 36,6 млн рублей. Компании должны будут вернуть эти средства в банк. Кроме того, долги «Аромата» и «Времени» по кредитам и обязательства ТФБ перед компаниями будут восстановлены.