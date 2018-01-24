Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Две компании вернут в ТФБ снятые накануне ввода временной администрации деньги

24 января 2018, 15:46

Арбитраж РТ признал недействительными сделки Татфондбанка на общую сумму более 36,6 млн рублей.
Суд продлил срок ареста экс-главы ТФБ
Приволжский суд Казани рассматривает ходатайство о продлении срока ареста экс-главы ТФБ
УФСИН: Экс-глава ТФБ Роберт Мусин больше не находится в камере один
ТФБ объявил о невозможности исполнения обязательств по облигациям на 95 млн рублей
Татфондбанк начислил более 350 млн рублей по своим облигациям

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Компании «Аромат» и «Время» вернут в Татфондбанк (ТФБ) деньги, снятые накануне ввода временной администрации. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Так, 13 и 14 декабря 2016 года ОАО «Аромат» списало со своего счета в банке более 30,3 млн рублей в счет погашения задолженности по собственному кредиту. То же самое сделало ООО «Время» — 14 декабря компания списала 6,3 млн рублей. Центробанк ввел в ТФБ временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов на следующий день, 15 декабря.

Арбитраж РТ признал недействительными эти сделки Татфондбанка на общую сумму свыше 36,6 млн рублей. Компании должны будут вернуть эти средства в банк. Кроме того, долги «Аромата» и «Времени» по кредитам и обязательства ТФБ перед компаниями будут восстановлены.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter