Полицейские Елабуги задержали группу рыбаков за ловлю в неположенном месте

(Елабуга, 24 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Спасатели и сотрудники полиции просят жителей Елабуги, а также близлежащих городов не рыбачить возле Нижнекамской ГЭС, сообщили в пресс-службе Елабужского ОВД

Речь идет об участке, который начинается неподалеку от гидроэлектростанции и тянется до Елабуги. Рыбалка в это месте опасна для жизни самих рыбаков.

Несмотря на запреты, рыбаки продолжают выходить на лед. Во время рейда, который состоялся 22 января, елабужские полицейские задержали шестерых рыбаков. Это жители Нижнекамска, Набережных Челнов и Елабуги.

На всех задержанных были составлены административные протоколы по статье «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство». Мужчинам грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.

Это первое с начала года массовое задержание рыбаков. К примеру, в мае прошлого года елабужские полицейские задержали группу из 18 человек, тогда были составлены административные протоколы и заведены три уголовных дела.