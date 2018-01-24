В Кукморе осудили ревнивца, который угрожал сжечь отдел полиции

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Кукморский районный суд признал 43-летнего местного жителя виновным в преступлении по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Судом установлено, что 29 октября прошлого года кукморец в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности своей супруги к одному из полицейских, позвонил в дежурную часть и сообщил о минировании отдела полиции.

Районный суд назначил мужчине один год лишения свободы условно, с испытательным сроком один год. Приговор вступил в законную силу.