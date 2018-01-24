Закончено судебное расследование дела о ДТП с 14 погибшими под Заинском

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Заинский городской суд закончил судебное расследование дела в отношении водителя Александра Ижмукова, чей автобус попал в смертельное ДТП в Заинском районе, которое унесло жизни 14 человек.

Ижмуков арестован, его судят по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю автобуса грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ночь на 2 июля прошлго года на 52-м км трассы Набережные Челны – Альметьевск в Заинском районе в аварию попал автобус «Неоплан», в котором ехали 28 пассажиров. Водитель автобуса превысил скорость, не учел дорожных и погодных условий, пренебрег дистанцией и столкнулся с грузовиком «МАН», ехавшим в попутном направлении. От удара автобус загорелся, выехал на разделительную полосу и перевернулся.

Ближайшее судебное заседание состоится 7 февраля.