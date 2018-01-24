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Три поликлиники Зеленодольска отремонтируют за 83 млн рублей

24 января 2018, 22:10

Деньги выделят из бюджета Татарстана в рамках программы капремонта поликлиник.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В 2018 году диагностический центр Зеленодольска, а также поликлиники № 3 и № 4 капитально отремонтируют за 83 млн рублей. Об этом сообщают «Новости Зеленодольска».

Деньги выделят из бюджета Татарстана в рамках программы капремонта поликлиник, продолжающейся в республике.

«Около трехсот учреждений амбулаторно-поликлинического звена в республике приведут к соответствующему стандарту (программа "Карта жителя РТ" – прим. Т-и), в их числе три медучреждения в Зеленодольске. В двух капремонта не было минимум двадцать лет, а в поликлинике № 3 проводился только частичный ремонт. Кроме того, за прошедшее время стандарты приема пациентов стали другими», – рассказал заместитель главврача Зеленодольской центральной районной больницы (ЦРБ) по поликлинической работе Дамир Замалютдинов.

Ранее стало известно, что на капремонт поликлиник Татарстана в 2017 году ушло 4 млрд рублей.


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