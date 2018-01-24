«Ак Барс Регион» не смог оспорить штраф на 1 млн рублей

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Компании «Ак Барс Регион», которая специализируется на оптовой торговле продуктов питания, оставили в силе штраф на 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Татарстанского УФАС России.

УФАС РФ по РТ усмотрело правонарушение в действиях компании, касающихся договора поставки между «Ак Барс Регионом» и ООО ПКФ «Зима». В нем было прописано, что необходимо выплатить вознаграждение в размере 10 процентов от общей стоимости товара. Согласно существующему законодательству, это значение не должно превышать пяти процентов.

Антимонопольный орган выписал «Ак Барс Региону» штраф на 1 млн рублей, после чего компания обратилась в Арбитраж РТ и Одиннадцатый апелляционный суд.

Обе инстанции оставили в силе решение Татарстанского УФАС России.