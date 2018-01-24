ЕГАИС помогла раскрыть сотни нарушений на алкогольном рынке Татарстана

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Благодаря внедрению системы ЕГАИС в Татарстане в 2017 году сотрудники Госалкогольинспекции РТ оформили 145 предписаний и 260 протоколов по фактам нарушений на алкогольном рынке. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Госалкогольинспекции РТ по итогам 2017 года руководитель ведомства Жаудат Ахметханов.

«Большое внимание в прошлом году уделялось внедрению системы ЕГАИС. Татарстан стал одним из первых регионов, получивших доступ к сервису для эффективного выявления нарушений на алкогольном рынке. Однако на сегодняшний день процесс получения информации долгий и неполный. Мы не можем получить информацию в разрезе муниципальных образований», — сказал докладчик.

Жаудат Ахметханов поставил перед сотрудниками Госалкогольинспекции РТ задачу в 2018 году по отработке взаимодействия между всеми участниками алкогольного рынка. Необходимо обеспечить контроль за функционированием ЕГАИС в оптово-розничном сегменте в районах республики, отметил он.