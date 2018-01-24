Компания «#Суварстроит» презентовала первый в Казани жилой комплекс формата «smart»

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в Казани компания «#Суварстроит» презентовала первый в городе жилой комплекс формата «smart» «Веснушки», который оснащен ресурсосберегающими технологиями и энергоэффективным освещением.

ЖК представляет из себя 23-этажный дом. Яркое оранжевое здание расположилось на границе Кировского и Московского районов, рядом с парком Урицкого и сквером Васильченко. Торжественное открытие ЖК посетил первый заместитель главы администрации Кировского и Московского районов города Казани Наиль Минвалеев.

«Дом "родился" вовремя, и мы несказанно этому рады, потому что "#Суварстроит" строит всегда в сроки, мы с ними очень дружим, и это уже не первый жилой дом. Рядом с администрацией района появился жилой дом, появились новые соседи, а хорошим соседям мы всегда рады. Кстати, 20 минут пешочком по зеленым улочкам, и вы у станции метро, в непосредственной близости от центра», — заметил замглавы района.

Действительно, дом расположен в очень удобном месте — рядом три школы и пять детских садов, развитая дорожная сеть, зеленая зона для отдыха и занятий спортом.

Специально к открытию ЖК был отреставрирован сквер Васильченко, где с удовольствием гуляют местные жители, отметил руководитель проекта по строительству ЖК «Веснушки» Василь Закиров.

«Строительство дома началось в четвертом квартале 2015 года. Он сдан в эксплуатацию через два года согласно всем срокам. Дом был построен, как вы видите, из современного материала. Площадка огорожена, поставлены раздвижные ворота, поэтому посторонних машин здесь не будет. Также сделана подземная парковка, на которую один из четырех лифтов спускается вниз — это будет очень удобно для жителей», — отметил он в своей речи на открытии жилого комплекса.

Общая площадь застройки составила почти 20 тыс. кв. м. В доме 308 одно- и двухкомнатных квартир площадью от 28 до 54 квадратных метров. Средняя стоимость квадратного метра 68 тыс. руб., и почти уже все квартиры раскуплены, предупреждает застройщик. Также на первом этаже предусмотрены коммерческие помещения от 46 кв. м с отдельными входами.

Коммерческий директор «#Суварстроит» Максим Николаев рассказал о технологии «smart-жилье», которая применялась при строительстве дома.

«В это понятие входят все самые современные наработки, которые позволят вам с комфортом жить и при этом не переплачивать. Также это некий набор функций, который бы отличал данное жилье от типового 50 — 60-х годов. Опять-таки мы говорим о том, что мы начинаем знакомство с жилым комплексом уже с парковки, которая позволяет попасть в квартиру, даже не выходя на улицу. При этом вы не переплачиваете за стоимость квадратных метров, которая здесь гораздо ниже», — объясняет Максим Николаев.

Найти сейчас в Казани квартиры с аналогичным предложением по такой цене и недалеко от центра довольно проблематично, добавил он.

Система энергосбережения продумана таким образом, что каждый житель может регулировать радиаторы отопления так, как ему удобно, вне зависимости от соседей.

«Все мы привыкли к стандартной стояковой системе, когда труба проходит в квартиру. Кто-то открывает форточку, греет улицу, и все соседи за него платят. Здесь же установлены индивидуальные счетчики на тепло на каждую квартиру, соответственно вы не зависите от соседей, настраиваете температуру сами и платите уже по факту», — объяснил коммерческий директор компании.

Кроме этого, сама конструкция дома предполагает минимальные теплопотери и позволяет сократить расходы на коммунальных услугах.

Жилые комплексы со схожими технологиями компания «#Суварстроит» планирует ввести в эксплуатацию в ближайшеее время. Новые проекты будут модернизироваться и совершенствоваться, сказал Максим Николаев.