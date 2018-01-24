Женщина до смерти забила годовалого сына под Тулой

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В городе Богородицк Тульской области женщина до смерти забила годовалого сына, который раздражал ее своим плачем, передает РИА Новости.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли накануне в квартире 39-летней матери.

По версии следствия, пьяная мать мальчика поссорилась с мужем. Когда он ушел на работу, женщина разозлилась на плачущего ребенка и избила его. Мальчик скончался на месте. Он был единственным ее ребенком.

Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.