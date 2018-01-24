Трейдера-афериста из Казани могут посадить на семь лет

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Гособвинитель попросил сегодня у Ново-Савиновского районного суда семь лет колонии общего режима для 48-летнего казанца, обвиняемого по делу о хищении 165 млн рублей под предлогом участия в торговле на бирже. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Казанец обвиняется по статье «Мошенничество» и на время следствия находится под арестом.

По версии следствия, в 2010 – 2015 годах нынешний фигурант дела представлялся трейдером и заключал договоры доверительного управления и займа с горожанами. Он говорил им, что занимается биржевой торговлей и обещал от 40 до 60 процентов дохода, из которых до 4 процентов обещал выплачивать в качестве финансового вознаграждения.

На самом деле он не собирался выполнять взятые на себя обязательства, а денежные средства попросту присвоил. В результате 16 человек лишились в общей сложности более 165 млн рублей.

Обманутые люди заявили гражданские иски, чтобы их материально обеспечить, следователи наложили арест на счет подсудимого в иностранной валюте.