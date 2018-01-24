(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В Мензелинске первая семья оформила заявление на получение выплаты за первенца, которую с нового года утвердил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает газета «Мензеля».

«Первопроходцами» стали Мария и Максим Ивановы, у которых 10 января родился сын Тимофей.

«О ежемесячной выплате для первого ребенка мы узнали через социальные сети, да и в роддоме при выписке дали памятку об этом. Затем за консультацией пришли в отдел социальной защиты. Здесь нам все объяснили. А сегодня уже пришли подписать заявление на ежемесячные выплаты на нашего первенца. Деньги будем тратить на ребенка», – рассказала Мария Иванова.

По словам начальника отдела социальной защиты района Татьяны Мясниковой, чтобы получить субсидию, среднедушевой доход членов семьи не должен быть больше 13 тыс. 713 рублей.

Семья Ивановых как раз среди них, поэтому им назначили выплаты в 8490 рублей каждый месяц в течение года. Чтобы продлить матпомощь, нужно будет снова обратиться в отдел соцзащиты и предоставить новый пакет документов. Деньги будут идти на счет семьи до достижения ребенком 1,5 года.

«Кроме семьи Ивановых к нам за консультацией обратилась еще одна семья. На данный момент они готовят пакет документов. За ежемесячной выплатой лучше обращаться не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. Тогда деньги будут выплачиваться со дня рождения малыша. В остальных случаях пособие будет выплачиваться со дня обращения. Это совершенно новая выплата, но она не отменяет другие выплаты и пособия для детей», – подчеркнула Татьяна Мясникова.