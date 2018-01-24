Промпаркам и промплощадкам возместят расходы на уплату процентов по кредитам

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В Татарстане запустили программу по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам для промышленных парков и промышленных площадок, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Программа сроком до 2020 года предназначена для резидентов и управляющих компаний промплощадок и индустриальных парков, которые заключили кредитный договор с российскими организациями не ранее 1 января 2017 года. Они могут получить субсидии на строительство производственных зданий на территории промпарка или промплощадки или на приобретение нового оборудования.

«Размер субсидии определяется как разница уплаченных процентов по ставке, установленной кредитным договором, и процентов, рассчитанных по ставке 5 процентов годовых», — говорится в сообщении пресс-службы.

Одному получателю могут начислить субсидию не более 5 млн рублей в год.

В этом году запланировано проведение нового этапа программы в случае выделения бюджетных ассигнований.