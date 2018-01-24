Жители Уфы: Просто хотим посмотреть на Путина

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Жители Уфы собрались возле Уфимского моторостроительного производственного объединения, которое в рамках рабочего визита в Башкирию должен посетить Президент РФ Владимир Путин, сообщает портал Proufu.ru.
«Просто хотим посмотреть на Путина», — говорят жители Уфы.
СМИ также сообщают, что накануне приезда Владимира Путин в городе исчезли пробки.
Президент России прилетит в Уфу сегодня, 24 января. В рамках визита Путин ознакомится с работой Уфимского моторостроительного производственного объединения и встретится с главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.