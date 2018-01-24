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Жители Уфы: Просто хотим посмотреть на Путина

24 января 2018, 15:36 , Фото: proufu.ru

Жители Уфы: Просто хотим посмотреть на Путина Горожане столпились около предприятия УМПО, которое посетит Президент России.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Жители Уфы собрались возле Уфимского моторостроительного производственного объединения, которое в рамках рабочего визита в Башкирию должен посетить Президент РФ Владимир Путин, сообщает портал Proufu.ru.

«Просто хотим посмотреть на Путина», — говорят жители Уфы.

СМИ также сообщают, что накануне приезда Владимира Путин в городе исчезли пробки.

Президент России прилетит в Уфу сегодня, 24 января. В рамках визита Путин ознакомится с работой Уфимского моторостроительного производственного объединения и встретится с главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.


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