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Культура

Генпрокурора Чайку призвали проверить фильм «Смерть Сталина» на экстремизм

24 января 2018, 14:54

Чайку также просят провести проверку картины на возможные угрозы общественной безопасности при прокате.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Генерального прокурора России Юрия Чайку попросили проверить сатирическую комедию «Смерть Сталина» на экстремизм, сообщает РБК.

Общественный совет при Минкультуры направил соответствующее письмо с просьбой вынести министру культуры Владимиру Мединскому предостережение о недопустимости нарушения законодательства в связи с выдачей прокатного удостоверения фильму «Смерть Сталина».

Чайку также просят провести проверку фильма на экстремизм и возможные угрозы общественной безопасности при прокате.

23 января Минкульт отозвал прокатное удостоверение у сатирической комедии британского режиссера Армандо Ианнуччи. Общественники при просмотре ленты пришли к выводу, что фильм направлен на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства российского (советского) человека.


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