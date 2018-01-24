Генпрокурора Чайку призвали проверить фильм «Смерть Сталина» на экстремизм

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Генерального прокурора России Юрия Чайку попросили проверить сатирическую комедию «Смерть Сталина» на экстремизм, сообщает РБК.



Общественный совет при Минкультуры направил соответствующее письмо с просьбой вынести министру культуры Владимиру Мединскому предостережение о недопустимости нарушения законодательства в связи с выдачей прокатного удостоверения фильму «Смерть Сталина».



Чайку также просят провести проверку фильма на экстремизм и возможные угрозы общественной безопасности при прокате.

23 января Минкульт отозвал прокатное удостоверение у сатирической комедии британского режиссера Армандо Ианнуччи. Общественники при просмотре ленты пришли к выводу, что фильм направлен на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства российского (советского) человека.