Сотрудники ГИМС спасли провалившегося под лед водителя в Зеленодольском районе

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Валерия Белова). Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по РТ спасли провалившегося под лед водителя машины в Зеленодольском районе РТ, сообщил ИА «Татар-информ» глава районного отделения ГИМС Сергей Евсеев.

«Лада» 14-й модели с водителем внутри частично ушла под лед – такова легенда учений сотрудников ГИМС.

«Сегодня с 10.30 до 12.00 на ледовой переправе Нижнее Вязовые – Зеленодольск проводилась тренировка. Водитель автомобиля "Лада" 14-й модели следовал по полосе ледовой переправы и превысил скорость. Мужчина не справился с управлением и вылетел на машине за полосу переправы. Произошел частичный провал автомобиля под лед», – рассказал Сергей Евсеев.

В учениях были задействованы сотрудники ГИМС, Гостехнадзора, восьмого отряда ФПС по РТ и сотрудники ледовой переправы. По словам главного инспектора района, учения прошли удовлетворительно.

Сотрудники ГИМС напоминают водителям, что на ледовой переправе необходимо отстегивать ремни безопасности, передвигаться медленно и плавно, не останавливаться и не обгонять другие автомобили.

Важно помнить, что на переправах категорически запрещено пробивать лунки для ловли рыбы, а также идти по льду в неогражденных местах. Водители рейсовых автобусов должны высаживать пассажиров перед въездом на ледовую дорогу.