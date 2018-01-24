В России водителей могут обязать сдавать экзамен при замене прав

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Российских водителей, которые меняют права по истечении срока давности, могут заново проверять на знание актуальных правил дорожного движения. Предложение прозвучало от Союза автошкол, пишут «Известия».

Переэкзаменовка предполагает пересдачу теории.

По словам заместителя главы ГИБДД Владимира Кузина, поступившее предложение будет изучено, после чего будет принято окончательное решение.

Против новшества выступили представители сообщества автолюбителей.

В настоящее время поменять права после того, как им «стукнуло» 10 лет, можно без экзаменов. Для этого достаточно пройти медосмотр и подать соответствующее заявление.



Ранее «Известия» писали, что в экзаменационных билетах по ПДД, которые входят в первую часть экзамена для получения водительских прав, есть варианты без правильных ответов.