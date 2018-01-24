Быть услышанным в эпоху информационного крика: новый урок медиашколы «Поколение М»

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). О том, как быть услышанным в эпоху информационного крика, и насколько важна информационная гигиена участникам медиашколы «Поколение М», рассказал участникам казанского этапа проекта главный редактор интернет-издания «Казанский репортер» и газеты «МК-Поволжье» Антон Райхштат.

«Сегодня в одном выпуске газеты „Вашингтон пост“ больше информации, чем во всех информационных сообщениях средневековья. Сократилось время поступления информации и увеличилось разнообразие и количество СМИ», — рассказал Райхштат.

Человек живет в эпоху информационного крика, когда очень сложно из миллионов источников выбрать те, откуда можно черпать правдивые новости. И здесь важным становится такое понятие, как «информационная гигиена», — выбор контента и контекста. Это касается самих СМИ, отметил Райхштат.

А для пользователей важно, чтобы не быть обманутыми — проверять информацию: брать не один источник, а несколько и, желательно, обладающих разными взглядами на освещаемое событие.

Наставник отметил, что он сам вряд ли стал бы доверять тем источникам информации, которые используют «кричащие заголовки», такие слова, как «шок», «сенсация» и пр. И точно не стал бы полностью доверять тем, кто подает однобокие материалы, то есть лишь с одной точкой зрения.

Антон Райхштат сыграл с участниками медиашколы в тест-игру, где предложил молодым блогерам и журналистам выступить в роли корреспондентов федерального издания. И такой подход пришелся ребятам по душе.

А еще главный редактор сразу двух СМИ откровенно ответил на множество вопросов, в том числе о том, почему не любит кофе и гороскопы, какие фильмы посмотрел недавно, о своем отношении к рейтингам и журналистам, а также про дальнейшую судьбу телевидения.

Оригинальным оказалось и задание, полученное от него молодыми коллегами: Райхштат поручил найти в интернет-пространстве новости, которые не соответствуют действительности.

А Екатерина Гаврилова напомнила, что у участников медиашколы проекта «Поколение М» еще есть время для того, чтобы подготовить видеоролики или сюжеты, выложить их на сайт pokolenie.mts.ru и принять участие во всероссийском конкурсе. Победители получат возможность попасть на съемки телевизионного шоу на федеральном канале.

«Поколение М» — творческий благотворительный проект от компании МТС для детей всей России. В нем могут принять участие малыши и подростки, школьники и студенты. Уже миллионы человек проявили активность, а компания МТС за каждую из этих активностей внесла по рублю в благотворительную копилку для помощи тем, кому это действительно нужно.