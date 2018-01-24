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В аварии в Сабинском районе пострадали трое взрослых и двухлетний ребенок

24 января 2018, 13:55 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

В аварии в Сабинском районе пострадали трое взрослых и двухлетний ребенок Авария произошла сегодня утром на трассе Шемордан – Верхний Отар.
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Казань, 24 января, «Татар-информ»). В Сабинском районе республики при столкновении двух машин пострадали четыре человека, еще один оказался зажат в разбитом автомобиле, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла сегодня утром на трассе Шемордан – Верхний Отар.

В результате инцидента травмы получили три женщины в возрасте 50, 29 и 24 лет, а также двухлетний ребенок. 53-летний мужчина оказался зажат в автомобиле, спасатели помогли ему выбраться.

На месте ДТП работали сотрудники ЗПСО №4, медики и полицейские.

Подробности устанавливаются. 


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