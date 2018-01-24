В матче звезд Единой лиги ВТБ сыграют два игрока УНИКСа

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Единая лига ВТБ на своем официальном сайте объявила составы команд на Матч звезд по итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ. В числе выбранных звезд два игрока казанского УНИКСа.

В команде «Звезды России» сыграет защитник УНИКСа Антон Понкрашов, а также игравшие ранее в УНИКСе Никита Курбанов (ныне — ЦСКА), Артем Клименко («Автодор»), и Петр Губанов («Нижний Новгород»).

В команде «Звезды Мира» сыграет испанский защитник УНИКСа Хоакин Колом, а также игравший за УНИКС в прошлом сезоне американец Коти Кларк («Автодор»).

Кроме того, Лига ВТБ выберет еще по два игрока в каждую команду. Их имена станут известны в ближайшее время. Матч звезд пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.