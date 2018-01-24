В ДУМ РТ начали прибывать религиозные деятели для встречи с Путиным

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В Духовное управление мусульман РТ прибывают гости для встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

Российский лидер совершит двухдневный визит в Казань. По сообщению Кремля, сегодня во второй половине дня он должен прибыть в столицу Татарстана.

Глава государства встретится с представителями мусульманского духовенства и руководителями Болгарской исламской академии. На встрече пойдет речь о создании системы духовного образования и развитии российской богословской школы, а также о первых результатах работы академии.

Российские мусульманские религиозные деятели, в числе которых — председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики Исмагил Бердиев, муфтий Духовного собрания мусульман России, муфтий Духовного управления мусульман Москвы и центрального региона «московский муфтият», муфтий ДУМ Чувашской Республики Альбир хазрат Крганов, муфтий Крыма Эмирали хаджи Аблаев, а также заместитель начальника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Алмаз Файзуллин совершили в Галеевской мечети Казани полуденный намаз. Провел его муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

В настоящий момент Камиль хазрат принимает гостей на деловом обеде.

