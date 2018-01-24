В Татарстане на сельхозземлях построили здания придорожного сервиса и жилые дома

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане за 2017 год были выявлены многочисленные нарушения на землях сельскохозяйственного назначения. В частности, были обнаружены незаконные постройки, придорожные сервисы, жилые дома, заправки, кафе, отели и т. д. Об этом сообщил сегодня руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Нурислам Хабипов на совместном совещании ведомства с ГУВ Кабмина РТ.

В республике по-прежнему не работает муниципальный контроль на землях сельскохозяйственного назначения, подчеркнул докладчик.

«В Управление Россельхознадзора по РТ за весь год поступило всего два дела, однако это не говорит о том, что отсутствуют нарушения на территории муниципальных образований», – сказал он.

«Здесь можно задуматься о наличии коррупционной составляющей. При должной организации работы муниципального земельного контроля значительная часть сельхозземель могла бы уже быть вовлечена в сельхозоборот», – добавил Хабипов.

В качестве положительного примера он назвал практику осуществления муниципального земельного контроля Московской области, где в территориальное Управление Россельхознадзора направлено более 1,1 тыс. материалов. По их результатам наложено штрафов на сумму более 36 млн рублей.

«А ведь все эти поступления остаются в бюджете региона», – заметил руководитель управления.

По его словам, факты размещения придорожных сервисов зафиксированы на землях сельхозназначения в Менделеевском, Мамадышском, Зеленодольском районах республики.

«Материалы дел направлены в районные прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования, а в части полномочий Россельхознадзора все виновные лица привлечены к административной ответственности», – отметил докладчик.

Так, в Менделеевском районе на земельных участках сельскохозяйственного назначения выявлены факты постройки гостиницы, кафе, бани и автостоянки. По результатам внеплановой проверки ООО «Спецстрой» привлечено к административной ответственности, также обществу выдано предписание о вовлечении земельного участка в сельскохозяйственный оборот.

«Таким образом, из-за отсутствия должного муниципального земельного контроля у нас в республике бюджеты районов не досчитываются денежных средств, которые могли бы быть направлены на их развитие», – резюмировал Хабипов.