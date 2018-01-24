Москвич продавал оборудование для майнинга, которого у него не было

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В Москве задержан мужчина, продававший майнинговое оборудование, которого у него не было, сообщает ТАСС.

По данным агентства, один из клиентов мошенника заказал доставку оборудования для майнинга криптовалюты, заключил договор и оплатил полную стоимость, однако товар он так и не получил, а телефон продавца оказался выключен.

Вскоре правоохранителям удалось задержать 30-летнего местного жителя. В процессе расследования полицейские установили еще один аналогичный эпизод его деятельности.

Общая сумма причиненного злоумышленником ущерба превысила 1 млн 200 тысяч рублей. В отношении него возбуждено дело о мошенничестве.