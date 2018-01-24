В Казани откроют памятный указатель в честь Высоцкого

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Завтра, 25 января, у молодежного центра «Ак Барс» в Казани состоится торжественное открытие памятного информационного указателя в честь 80-й годовщины со дня рождения Владимира Высоцкого, сообщает аппарат Казгордумы.

В торжественном мероприятии примут участие помощник Президента РТ Олеся Балтусова, первый заместитель главы Казани Елена Лодвигова, представители творческой интеллигенции.

Владимир Высоцкий выступал на сцене концертного зала Молодежного центра во время своих гастролей в Казани с 12 по 18 октября 1977 года.

В дни пребывания в столице Татарстана он дал более 30 концертов, в том числе во Дворце спорта, на сцене актового зала Казанского химико-технологического института, в Доме актера, а также во Дворце культуры «Родина» в Зеленодольске.