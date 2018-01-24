Татарстанская авиакомпания откроет регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Надым

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Татарстанская авиакомпания 4 марта откроет регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Надым и обратно. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Рейсы будут выполняться по воскресеньям на 50-местных Bombardier CRJ-200. Из Санкт-Петербурга самолет вылетает в 10.15, из Надыма – в 16.15. Время в полете составит 3 часа 10 минут.

Гендиректор авиакомпании Петр Трубаев отметил, что этот рейс должен стать популярным и востребованным направлением. Прямого железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Надымом не существует, а перевозки речным или морским путем часто зависят от погодных условий, авиапассажиры же смогут курсировать из Ямало-Ненецкого округа в Санкт-Петербург по личным делам и вопросам бизнеса, пояснил он.

«Данный маршрут открывается в рамках выполнения поручения Президента России Владимира Путина по развитию региональных авиаперевозок», – говорится в сообщении министерства.